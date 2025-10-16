Продажи Tesla Cybertruck резко упали

По данным аналитиков, в третьем квартале 2025 года Tesla продала всего 5 385 Cybertruck, что на 63% меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было продано более 14 000 машин. Всего с начала года реализовано около 16 000 таких пикапов (Илон Маск когда-то обещал ежегодные продажи в 250 000 экземпляров). Сейчас аналитики прогнозируют, что за весь 2025 год будет продано не более 20 000 Cybertruck.

При этом рынок электромобилей страны в целом показывает рост: в третьем квартале было продано 438 487 электрокаров — на 40% больше, чем в предыдущем квартале. Вот только после окончания налоговых льгот продажи, вероятно, снова снизятся.