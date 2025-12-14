Продажи Tesla падают, несмотря на более дешёвые Model 3 и Model Y

Опубликовано 14 декабря 2025, 08:151 мин.
Продажи Tesla падают, несмотря на более дешёвые Model 3 и Model YВ США
Продажи электромобилей в США в последние месяцы заметно замедлились, пишут СМИ. Tesla больше не выглядит исключением. По данным Cox Automotive и Reuters, в ноябре 2025 года в США было продано менее 40 тысяч новых автомобилей Tesla — это примерно на 23% меньше, чем год назад.
© Ferra.ru
Если тенденция сохранится, это может стать самым слабым результатом компании на американском рынке за последние четыре года.
Даже Cybertruck, на который возлагались большие надежды, продаётся хуже ожиданий. В ноябре было продано около 1 200 таких пикапов — это самый низкий показатель за весь 2025 год.
Tesla недавно выпустила упрощённые версии Model 3 и Model Y. Однако покупатели встретили их прохладно. Продажи оказались ниже ожиданий, и Tesla была вынуждена предложить нулевую процентную ставку по кредитам и более выгодные условия лизинга.
Tesla также сталкивается с падением продаж в Европе и жёсткой конкуренцией со стороны китайских производителей.