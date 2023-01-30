Производитель автомобилей Lada столкнулся с дефицитом краски

В «АвтоВАЗе» сказали, что находятся в постоянном контакте с поставщиками, чтобы наладить поставки. Однако автомобили в других цветах можно будет заказать не ранее марта.

Как рассказал топ-менеджер одного из региональных дилеров, с конца 2022 года «АвтоВАЗ» начал красить автомобили Granta в чёрный и белый, Niva Legend, Travel и Bronto — в тёмно-зелёный, коммерческие Lada — в белый.

С начала 2000-х основными поставщиками лакокрасочных материалов в РФ были крупнейшие иностранные компании и одно совместное предприятие с российской компанией. Теперь из-за санкций отечественный автопром пытается найти замену сырья в Азии, Южной Америке, Корее и других странах.