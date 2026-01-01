Производитель бытовой техники Dreame анонсировал… электрокар с 1000 л.с.

Гиперкар пока остаётся безымянным, но уже заявлены характеристики. Мощность силовой установки составит около 1000 лошадиных сил. По предварительным данным, автомобиль сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за 1,8 секунды. СМИ напомнили, что самый быстрый серийный электрокар Xiaomi SU7 Ultra делает это за 1,98 секунды, а Tesla Model S Plaid — чуть больше чем за 2 секунды.