Опубликовано 01 января 2026, 21:001 мин.
Производитель бытовой техники Dreame анонсировал… электрокар с 1000 л.с.Электрогиперкар
Китайская Dreame Technology, известная своими роботами-пылесосами и другой домашней техникой, решила выйти на рынок электромобилей. Незадолго до выставки CES 2026 она представила тизеры своего электрического гиперкара.
© Dreame / CarNewsChina
Гиперкар пока остаётся безымянным, но уже заявлены характеристики. Мощность силовой установки составит около 1000 лошадиных сил. По предварительным данным, автомобиль сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за 1,8 секунды. СМИ напомнили, что самый быстрый серийный электрокар Xiaomi SU7 Ultra делает это за 1,98 секунды, а Tesla Model S Plaid — чуть больше чем за 2 секунды.
Дизайн четырёхдверного купе напоминает современные гиперкары вроде Bugatti.
Больше подробностей, включая возможное название и планы по производству, компания обещает раскрыть на выставке CES 2026 в январе. Пока это лишь концепт.