Производитель iPhone потерял интерес к покупке Nissan из-за слияния с Honda

Опубликовано 23 декабря 2024, 12:451 мин.
Производитель iPhone потерял интерес к покупке Nissan из-за слияния с HondaFoxconn в пролёте
Тайваньский технологический гигант Foxconn «приостановил» свой интерес к приобретению Nissan Motor, поскольку японский автопроизводитель рассматривает возможность слияния с Honda. Решение было принято после встречи Foxconn с крупнейшим акционером Nissan, компанией Renault, во Франции.
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Foxconn, известная производством iPhone, по сообщениям, обращалась к Nissan с предложением, но оно было ранее отклонено. Хотя тайваньская компания не отказалась от своих планов по приобретению, она ждет, когда Honda и Nissan «достигнут ощутимого прогресса в обсуждении слияния».
Слияние Honda и Nissan может привести к созданию компании стоимостью 54 миллиарда долларов, выпускающей 7,4 миллиона автомобилей в год и ставшей третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.