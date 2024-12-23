Авто
Опубликовано 23 декабря 2024, 12:45
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Производитель iPhone потерял интерес к покупке Nissan из-за слияния с Honda

Foxconn в пролёте
Тайваньский технологический гигант Foxconn «приостановил» свой интерес к приобретению Nissan Motor, поскольку японский автопроизводитель рассматривает возможность слияния с Honda. Решение было принято после встречи Foxconn с крупнейшим акционером Nissan, компанией Renault, во Франции.
Производитель iPhone потерял интерес к покупке Nissan из-за слияния с Honda

© Apple

Foxconn, известная производством iPhone, по сообщениям, обращалась к Nissan с предложением, но оно было ранее отклонено. Хотя тайваньская компания не отказалась от своих планов по приобретению, она ждет, когда Honda и Nissan «достигнут ощутимого прогресса в обсуждении слияния».

Слияние Honda и Nissan может привести к созданию компании стоимостью 54 миллиарда долларов, выпускающей 7,4 миллиона автомобилей в год и ставшей третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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