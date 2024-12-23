Производитель iPhone потерял интерес к покупке Nissan из-за слияния с Honda

Foxconn, известная производством iPhone, по сообщениям, обращалась к Nissan с предложением, но оно было ранее отклонено. Хотя тайваньская компания не отказалась от своих планов по приобретению, она ждет, когда Honda и Nissan «достигнут ощутимого прогресса в обсуждении слияния».

Слияние Honda и Nissan может привести к созданию компании стоимостью 54 миллиарда долларов, выпускающей 7,4 миллиона автомобилей в год и ставшей третьим по величине автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.