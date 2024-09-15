Прототип роботакси Tesla удалось скрытно заснять

Прототип роботакси Tesla удалось скрытно заснятьС желтой оберткой
На фотографии, первоначально опубликованной на Reddit (автор с тех пор удалил свой профиль), изображен небольшой автомобиль, обтянутый желтой пленкой. Необычная форма автомобиля, включая квадратную заднюю часть, странный выступ на крыше и не менее странные углубления на капоте, затрудняют расшифровку его окончательного дизайна. Хотя некоторые подозревают, что эти черты - намеренные, тестовый автомобиль на территории Warner Bros. совпадает с прошлыми слухами о презентации роботакси Tesla у компании.
Автомобиль, по размерам напоминающий Tesla Model 3, также оснащен задними фонарями во всю ширину, как у Cybertruck. Однако остаются вопросы, в том числе о том, будет ли роботакси оснащено традиционными элементами управления, такими как руль и педали.
Ожидается, что в скором времени появятся новые подробности, которые позволят получить более четкое представление о том, что Tesla готовит для своего таксопарка.