Прототип роботакси Tesla удалось скрытно заснять

Автомобиль, по размерам напоминающий Tesla Model 3, также оснащен задними фонарями во всю ширину, как у Cybertruck. Однако остаются вопросы, в том числе о том, будет ли роботакси оснащено традиционными элементами управления, такими как руль и педали.

Ожидается, что в скором времени появятся новые подробности, которые позволят получить более четкое представление о том, что Tesla готовит для своего таксопарка.