Авто
Опубликовано 15 сентября 2024, 20:15
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Прототип роботакси Tesla удалось скрытно заснять

С желтой оберткой
Размытый, закамуфлированный автомобиль, замеченный на территории студии Warner Bros. в Бербанке, посчитали долгожданным роботакси Tesla, который, по слухам, будет представлен в следующем месяце.
Прототип роботакси Tesla удалось скрытно заснять
© Ferra

На фотографии, первоначально опубликованной на Reddit (автор с тех пор удалил свой профиль), изображен небольшой автомобиль, обтянутый желтой пленкой. Необычная форма автомобиля, включая квадратную заднюю часть, странный выступ на крыше и не менее странные углубления на капоте, затрудняют расшифровку его окончательного дизайна. Хотя некоторые подозревают, что эти черты - намеренные, тестовый автомобиль на территории Warner Bros. совпадает с прошлыми слухами о презентации роботакси Tesla у компании.

Прототип роботакси Tesla удалось скрытно заснять

© u/boopitysmopp @MatthewDR

Автомобиль, по размерам напоминающий Tesla Model 3, также оснащен задними фонарями во всю ширину, как у Cybertruck. Однако остаются вопросы, в том числе о том, будет ли роботакси оснащено традиционными элементами управления, такими как руль и педали.

Ожидается, что в скором времени появятся новые подробности, которые позволят получить более четкое представление о том, что Tesla готовит для своего таксопарка.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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