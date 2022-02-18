Прямо сейчас на корабле в Атлантике догорают около тысячи Porsche

По оценкам Volkswagen Group, 1 100 ее автомобилей Porsche находятся на борту Felicity Ace, грузового судна размером с три футбольных поля. Volkswagen Group также владеет такими брендами, как Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini и VW.

Судно Felicity Ace направлялось из Германии в порт Род-Айленда, когда в среду утром оно подало сигнал бедствия, сообщив о пожаре на одной из грузовых палуб. Все 22 члена экипажа были успешно эвакуированы и не нуждались в медицинской помощи, говорится в заявлении ВМС Португалии.

Владелец судна в настоящее время разрабатывает план по возвращению брошенного судна.