Путь участвовавшего в теракте Tesla Cybertruck отследили

Опубликовано 05 января 2025, 21:001 мин.
Путь участвовавшего в теракте Tesla Cybertruck отследилиВзрыв в Лас-Вегасе
Власти установили личность Мэтью Ливелсбергера, 37-летнего солдата армии США, который был водителем Cybertruck, взорвавшего парковку отеля Трампа в Лас-Вегасе. Столичная полиция подтвердила, что Ливелсбергер погиб «самостоятельно» до того, как сработала взрывчатка в грузовике.
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Ливелсбергер арендовал Cybertruck в Колорадо 28 декабря. На записях с камер наблюдения видно, как Cybertruck прибывает в Лас-Вегас 1 января с остановками на зарядных станциях Tesla по пути. Бортовые камеры Cybertruck могут дать дополнительные сведения, Tesla, к счастью, оказывает помощь в расследовании.
Среди взрывчатых веществ, найденных в грузовике, были фейерверки и «усилители» горючего. Полиция пока не установила мотив и связь с аналогичным инцидентом в Новом Орлеане с участием арендованного F-150 Lightning.