Путь участвовавшего в теракте Tesla Cybertruck отследили

Ливелсбергер арендовал Cybertruck в Колорадо 28 декабря. На записях с камер наблюдения видно, как Cybertruck прибывает в Лас-Вегас 1 января с остановками на зарядных станциях Tesla по пути. Бортовые камеры Cybertruck могут дать дополнительные сведения, Tesla, к счастью, оказывает помощь в расследовании.

Среди взрывчатых веществ, найденных в грузовике, были фейерверки и «усилители» горючего. Полиция пока не установила мотив и связь с аналогичным инцидентом в Новом Орлеане с участием арендованного F-150 Lightning.