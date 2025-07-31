Qualcomm представила технологии для развития умных автомобилей

Главной темой стала платформа Snapdragon Digital Chassis — набор решений для современных автомобилей, включая системы управления салоном, безопасности и связи.

Qualcomm имеет более 350 миллионов автомобилей по всему миру, работающих на её платформах. В Индии компания активно развивается в городах Хайдарабад, Бангалор, Ченнаи и Гургаон, помогая создавать системы телематики, помощи водителю и связи для двухколёсного транспорта. Партнёры внедряют умные системы для мотоциклов и скутеров.

Из интересного: совместно с музыкантом will.i.am создана система FYI RAiDiO, которая превращает движение автомобиля в музыку. Она уже показана в некоторых моделях автомобилей.