Работакси Tesla начнут работать в ближайшие недели

Маск подтвердил, что Tesla начнёт тестирование сервиса с ограниченным числом машин, используя технологию полного автопилота (Full Self-Driving, FSD). Это программное обеспечение позволяет автомобилям самостоятельно передвигаться по дорогам, ориентируясь с помощью камер и искусственного интеллекта.

Маск также поделился планами по расширению проекта в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Для старта в Остине Tesla применит геофенсинг — технологию, ограничивающую зону движения автомобилей, чтобы обеспечить безопасность и соответствие местным законам. Использоваться будут адаптированные электромобили Model Y. Маск отметил, что владельцы Tesla смогут сдавать свои машины в аренду.

Однако запуск вызвал вопросы: пользователи на X выражают скептицизм, указывая на недавние проблемы автопилота, включая случаи, когда система не распознавала другие автомобили.