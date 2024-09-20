Опубликовано 20 сентября 2024, 18:151 мин.
Рамзан Кадыров заявил, что Маск вывел из строя его Cybertruck с пулеметом“Некрасиво поступил Илон Маск”
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что Илон Маск дистанционно вывел из строя его Tesla Cybertruck, который он назвал подарком миллиардера, передает Лента.ру. В сообщении в своем Telegram-канале Кадыров выразил недоверие, спросив: «Ну как так, Илон? Разве так делается?».
© Tesla
Кадыров отметил, что Cybertruck был задействован на СВО и показал хорошие результаты в плане защиты экипажа и маневренности. Однако недавно ее отключили. После этого Cybertruck пришлось отбуксировать.
Ранее, 17 августа, Кадыров уже демонстрировал Cybertruck, заявив, что это подарок от Маска, и даже оснастил его турелью с крупнокалиберным пулеметом. Глава Чечни назвал Маска гением нашего времени и пригласил его в Грозный, пообещав принять его как дорогого гостя.