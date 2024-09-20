Рамзан Кадыров заявил, что Маск вывел из строя его Cybertruck с пулеметом

Кадыров отметил, что Cybertruck был задействован на СВО и показал хорошие результаты в плане защиты экипажа и маневренности. Однако недавно ее отключили. После этого Cybertruck пришлось отбуксировать.

Ранее, 17 августа, Кадыров уже демонстрировал Cybertruck, заявив, что это подарок от Маска, и даже оснастил его турелью с крупнокалиберным пулеметом. Глава Чечни назвал Маска гением нашего времени и пригласил его в Грозный, пообещав принять его как дорогого гостя.