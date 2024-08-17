Раскрыты 5 обещаний Маска о Cybertruck, которые так и не были выполнены

Ценник в 39 900 долларов: изначально Маск обещал, что базовая модель Cybertruck будет стоить 39 900 долларов. Однако сейчас стоимость самой дешевой версии составляет почти 100 000 долларов, при этом Tesla потихоньку повышает цены.

Запас хода 500 миль: самый продвинутый Cybertruck должен был предложить запас хода в 500 миль (около 800 км), что сделало бы его одним из самых дальнобойных электромобилей. Вместо этого, текущая топовая модель предлагает только около 320 миль (около 500 км).

Cyberquad: Маск представил квадроцикл Cyberquad вместе с Cybertruck в 2019 году, пообещав полноразмерную модель. Tesla же выпустила лишь детскую версию, полноразмерный Cyberquad еще не появился.

Cybertruck как лодка: Маск утверждал, что автомобиль сможет плавать и функционировать как лодка, но эта функция так и осталась нереализованной. Хотя у Cybertruck есть "режим" для мелководья, до лодки ему еще далеко.

Крабовая ходьба: предполагалось, что Cybertruck будет оснащен функцией, позволяющей ему двигаться по диагонали. Tesla отказалась от этой идеи, сославшись на “неловкость и непрактичность” функции.