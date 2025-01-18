Разработчик футуристичных электромобилей Canoo подал заявление о банкротстве

Опубликовано 18 января 2025, 17:401 мин.
Разработчик футуристичных электромобилей Canoo подал заявление о банкротствеПрекращает работу
Стартап по производству электромобилей Canoo подал заявление о банкротстве и немедленно прекратит работу. Он не смог получить необходимое финансирование, чтобы остаться на плаву.
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Основанная в 2017 году, компания Canoo насчитывала 800 сотрудников, но испытывала финансовые трудности, полагаясь на кредиты и никогда не получая прибыли.
В конце 2024 года компания уволила 82 оставшихся сотрудника после ряда предыдущих сокращений. Canoo объявила, что ликвидирует свои активы, чтобы расплатиться с долгами и кредиторами.
Несмотря на перспективные технологии, включая универсальную EV-платформу, которая привлекла внимание Hyundai, Canoo не смогла сохранить свой бизнес. Hyundai планировала разработать платформу совместно с Canoo в 2020 году, но партнерство не принесло ожидаемых результатов.