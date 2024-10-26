Разработчик летающих такси Lilium объявил о банкротстве ключевых «дочек»

Несмотря на попытки обеспечить заем на 100 миллионов евро, включая запрос на 50 миллионов евро государственной помощи у правительства Германии, а позже и у Баварии, привлечь необходимые средства не удалось.

После объявления акции Lilium достигли нового годового минимума, закрывшись на уровне около 20 центов за акцию. Банкротство дочерних компаний может привести к исключению компании с Nasdaq или приостановке торгов.