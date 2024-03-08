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Авто
Опубликовано 08 марта 2024, 03:45
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Разработка автомобиля забирала у Apple миллиард в год, и другие инсайды

Компания отменила амбициозный проект
Мечта Apple о создании собственного электромобиля подошла к концу после многих лет разработки и инвестиций. Проект, который на протяжении всего времени существования был окутан тайной, столкнулся с многочисленными проблемами и внутренними разногласиями, что в конечном итоге привело к его отмене в феврале 2024 года.

Перед тем как начать самостоятельную работу, Apple изучила возможность сотрудничества с такими известными автопроизводителями, как Mercedes-Benz, Ford и даже Tesla. Наиболее далеко продвинулись переговоры с компанией Mercedes, которая предполагала совместную разработку автомобиля с технологией автономного вождения Apple, интегрированной в автомобили Mercedes. Однако переговоры сорвались, так как руководство Apple уверилось в своей способности создать автомобиль самостоятельно.

Идея создания Apple Car принадлежит Стиву Джобсу, который представлял себе революционное транспортное средство сродни «новому Volkswagen Beetle». Под руководством Тима Кука проект был нацелен на создание системы автономного вождения пятого уровня, полностью исключающей необходимость участия человека. Амбициозная концепция включала в себя такие функции, как гигантский экран, мощная аудиосистема и откидывающиеся сиденья, больше напоминающие «клуб», чем автомобиль.

Несмотря на волнение, проект столкнулся с многочисленными препятствиями. Сложность создания самоуправляемого автомобиля в сочетании с нерешительностью Apple в отношении дизайна и функциональных возможностей машины привели к разочарованию и внутреннему конфликту.

После того как ключевые инженеры и руководители покинули проект, а новый глава Кевин Линч оценил срок создания полностью автономного автомобиля в десять лет, генеральный директор Apple Тим Кук принял непростое решение закрыть Titan в феврале 2024 года. Хотя проект обходился Apple примерно в 1 миллиард долларов в год, компания надеется использовать полученные знания и таланты в своих подразделениях искусственного интеллекта и программного обеспечения.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#автомобиль
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#Apple