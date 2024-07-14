Рекордный электрокар Lotus Evija X разбился за считанные секунды на трассе

Опубликовано 14 июля 2024, 07:30
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Рекордный электрокар Lotus Evija X разбился за считанные секунды на трассеНа Фестивале скорости в Гудвуде
При драматическом повороте событий на Фестивале скорости в Гудвуде Lotus Evija X, известный своим недавним рекордом на трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе, попал в аварию через несколько секунд после начала заезда. Гиперкар, оснащенный четырьмя электромоторами мощностью 1 972 л.с., потерял управление практически сразу после начала заезда и врезался в тюки сена на стартовой линии.
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Предполагается, что неисправность системы контроля тяги привела к резкому повороту Evija X. В результате аварии его кузов из углеродного волокна получил значительные повреждения. Гарри Меткалф, комментатор соревнований, отметил, что это произошло не из-за ошибки водителя, а, скорее всего, из-за проблем с ПО.
Инцидент произошел вскоре после того, как Lotus установил рекорд круга на Нюрбургринге, продемонстрировав свою скорость и возможности. К счастью, водитель вышел из-под обломков целым и невредимым, хотя сам гиперкар получил значительные повреждения.