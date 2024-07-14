Рекордный электрокар Lotus Evija X разбился за считанные секунды на трассе

Предполагается, что неисправность системы контроля тяги привела к резкому повороту Evija X. В результате аварии его кузов из углеродного волокна получил значительные повреждения. Гарри Меткалф, комментатор соревнований, отметил, что это произошло не из-за ошибки водителя, а, скорее всего, из-за проблем с ПО.

Инцидент произошел вскоре после того, как Lotus установил рекорд круга на Нюрбургринге, продемонстрировав свою скорость и возможности. К счастью, водитель вышел из-под обломков целым и невредимым, хотя сам гиперкар получил значительные повреждения.