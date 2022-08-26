Renault оставил "москвичам" 14 млрд рублей после продажи завода за 1 рубль

Renault мы забрали за рубль практически. Более того, на счетах Renault нам оставили порядка 14 млрд рублей для того, чтобы мы обеспечивали заработную плату и расплачивались с контрагентами, у которых есть претензии к заводу. И заключили соглашение с "Камазом", чтобы там развивать автомобильное производство. Я думаю, это получится