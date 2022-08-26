Renault оставил "москвичам" 14 млрд рублей после продажи завода за 1 рубль

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Renault оставил "москвичам" 14 млрд рублей после продажи завода за 1 рубльВсе на различные выплаты
Все мы помним продажу столичного завода Renault Москве “практически за рубль”, как высказался Собянин. К тому же стало известно, что компания оставила на счетах завода 14 млрд рублей для выплаты зарплат сотрудникам и расчета с контрагентами, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Renault мы забрали за рубль практически. Более того, на счетах Renault нам оставили порядка 14 млрд рублей для того, чтобы мы обеспечивали заработную плату и расплачивались с контрагентами, у которых есть претензии к заводу. И заключили соглашение с "Камазом", чтобы там развивать автомобильное производство. Я думаю, это получится
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Еще в марте этого года Renault объявила о том, что закрывает столичный завод и покидает российский рынок. В конечном итоге завод “Рено Россия” стал собственностью правительства Москвы и впоследствии переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", где приоритетом станет производство электрических машин.