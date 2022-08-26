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Renault оставил "москвичам" 14 млрд рублей после продажи завода за 1 рубль

Все на различные выплаты
Все мы помним продажу столичного завода Renault Москве “практически за рубль”, как высказался Собянин. К тому же стало известно, что компания оставила на счетах завода 14 млрд рублей для выплаты зарплат сотрудникам и расчета с контрагентами, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Renault оставил "москвичам" 14 млрд рублей после продажи завода за 1 рубль

Renault мы забрали за рубль практически. Более того, на счетах Renault нам оставили порядка 14 млрд рублей для того, чтобы мы обеспечивали заработную плату и расплачивались с контрагентами, у которых есть претензии к заводу. И заключили соглашение с "Камазом", чтобы там развивать автомобильное производство. Я думаю, это получится

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Еще в марте этого года Renault объявила о том, что закрывает столичный завод и покидает российский рынок. В конечном итоге завод “Рено Россия” стал собственностью правительства Москвы и впоследствии переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", где приоритетом станет производство электрических машин.

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