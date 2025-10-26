Режим «Безумный Макс» в автомобилях Tesla привлек внимание властей США

Опубликовано 26 октября 2025, 10:301 мин.
Режим «Безумный Макс» в автомобилях Tesla привлек внимание властей СШАЧто-то им не понравилось
Tesla недавно обновила программное обеспечение своих автомобилей с автопилотом, добавив два режима: «Sloth» и «Mad Max». Первый замедляет движение и удерживает машину в полосе, а второй, наоборот, заставляет машину ускоряться и резко маневрировать в потоке.
После нескольких жалоб на автомобили Tesla, нарушающие правила на перекрёстках и выезжающие на встречную полосу, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительное расследование. Сейчас ведомство собирает у Tesla информацию именно о «Mad Max».
Представители NHTSA подчеркнули, что водитель остаётся полностью ответственным за соблюдение правил. В то же время юрист, выигравший против Tesla федеральное дело о смертельном ДТП, заявил, что компания «специально программирует машины на превышение скорости и агрессивное вождение, ставя всех на дороге под угрозу», пишут СМИ.