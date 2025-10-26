Режим «Безумный Макс» в автомобилях Tesla привлек внимание властей США

После нескольких жалоб на автомобили Tesla, нарушающие правила на перекрёстках и выезжающие на встречную полосу, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительное расследование. Сейчас ведомство собирает у Tesla информацию именно о «Mad Max».

Представители NHTSA подчеркнули, что водитель остаётся полностью ответственным за соблюдение правил. В то же время юрист, выигравший против Tesla федеральное дело о смертельном ДТП, заявил, что компания «специально программирует машины на превышение скорости и агрессивное вождение, ставя всех на дороге под угрозу», пишут СМИ.