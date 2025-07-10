Роботакси Tesla продолжат экспансию через пару месяцев

Опубликовано 10 июля 2025, 20:341 мин.
Роботакси Tesla продолжат экспансию через пару месяцевПоявятся в Сан-Франциско
Глава Tesla Илон Маск заявил, что через месяц-два компания начнёт тестировать свои беспилотные такси в районе Сан-Франциско. Сейчас такие поездки доступны только в ограниченном районе Остина (Техас), и только по приглашениям.
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Маск сообщил об этом не через официальные каналы Tesla, а в ответах на вопросы пользователей в соцсети X (бывший Twitter), которой он также владеет. По его словам, зона обслуживания и в Остине тоже расширится уже на этих выходных.
Роботакси Tesla — это электромобили Model Y без водителя. В отличие от конкурента Waymo, который уже предлагает полностью беспилотные поездки в Сан-Франциско с 2022 года, Tesla использует только камеры для навигации. Waymo же использует: камеры, лидары, радары и другие системы.