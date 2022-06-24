Россияне начали активно скупать электромобили

За указанный период было продано 1119 новых электромобилей. Самым популярным электрокаром стал Tesla Model Y — на него пришлось 248 экземпляров. На втором месте стоит Tesla Model 3 (211), на третьем — немецкая модель Porsche Taycan (131). Кроме того, в топ-5 вошли Audi E-Tron (88 шт) и E-Tron Sportback (70 шт).

Ещё россияне стали покупать больше разнообразных моделей электромобилей. Аналитики отметили, что рост продаж электрокаров продолжается на фоне сильного падения российского авторынка. «Сейчас находят своих владельцев и встают на учёт те электрокары, которые были ввезены в конце 2021 года, перед отменой льготной "растаможки"», — пояснил директор «АВТОСТАТ».