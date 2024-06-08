Рынок электромобилей в США показал рост, чего не скажешь о Tesla

Опубликовано 08 июня 2024, 02:33
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Рынок электромобилей в США показал рост, чего не скажешь о TeslaНо вряд ли всё настолько плохо
Вопреки недавним опасениям по поводу продаж электромобилей (EV), рынок демонстрирует рост, пишут СМИ. В то время как продажи компании Tesla снизились, другие производители электромобилей процветают. Что звучит не лучшим образом, учитывая «родной» для Tesla рынок.
Доля Tesla на рынке сокращается по мере того, как другие бренды набирают обороты. Продажи электромобилей Ford выросли на 87,7% благодаря росту таких моделей, как F-150 Lightning и Mustang Mach-E.
Высокий двузначный рост продаж (в первом квартале 2024 года) также наблюдался у Hyundai и Kia (рост на 56,1 процента), BMW (рост на 57,8 процента), Rivian (рост на 58,8 процента), Mercedes (рост на 66,9 процента) и Toyota (85,9 процента).
«Как и ожидалось, продажи Tesla пострадали, что повлияло на общую динамику рынка. Однако у некоторых брендов наблюдался значительный рост продаж электромобилей, достигнув более чем 50-процентного роста в годовом исчислении», — сказала Стефани Вальдес Стрити, директор по отраслевому анализу Cox.