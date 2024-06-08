Рынок электромобилей в США показал рост, чего не скажешь о Tesla

Доля Tesla на рынке сокращается по мере того, как другие бренды набирают обороты. Продажи электромобилей Ford выросли на 87,7% благодаря росту таких моделей, как F-150 Lightning и Mustang Mach-E.

Высокий двузначный рост продаж (в первом квартале 2024 года) также наблюдался у Hyundai и Kia (рост на 56,1 процента), BMW (рост на 57,8 процента), Rivian (рост на 58,8 процента), Mercedes (рост на 66,9 процента) и Toyota (85,9 процента).

«Как и ожидалось, продажи Tesla пострадали, что повлияло на общую динамику рынка. Однако у некоторых брендов наблюдался значительный рост продаж электромобилей, достигнув более чем 50-процентного роста в годовом исчислении», — сказала Стефани Вальдес Стрити, директор по отраслевому анализу Cox.