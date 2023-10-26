С 2024 г. Volkswagen будет продавать лишь электромобили: пока в одной стране

С 2024 г. Volkswagen будет продавать лишь электромобили: пока в одной странеНо на рынке доминирует Tesla
Volkswagen сделала важное заявление: с 2024 года она прекратит продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Норвегии. Этот шаг соответствует стремлению страны к переходу на электромобили, поскольку электромобили уже составляют более 80% от общего числа зарегистрированных в Норвегии новых автомобилей.
Норвежское правительство намерено к 2025 году добиться 100%-ной регистрации электромобилей, что делает решение компании не только логичным, но и необходимым для удовлетворения рыночного спроса.
Компания Harald A. Moller AS, отвечающая за импорт Volkswagen в Норвегию с 1948 года, за последнее десятилетие продала в стране около 1,1 млн автомобилей Volkswagen, в том числе около 102 000 электромобилей.
Компания призывает потребителей рассматривать электромобили в качестве следующего транспортного средства, подчеркивая, что переход на электромобили является важным шагом в сокращении выбросов углекислого газа и борьбе с изменением климата.
Примечательно, что Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Норвегии, заняв более 20% рынка с 15 452 единицами, проданными в первой половине этого года.