С 2024 г. Volkswagen будет продавать лишь электромобили: пока в одной стране

Норвежское правительство намерено к 2025 году добиться 100%-ной регистрации электромобилей, что делает решение компании не только логичным, но и необходимым для удовлетворения рыночного спроса.

Компания Harald A. Moller AS, отвечающая за импорт Volkswagen в Норвегию с 1948 года, за последнее десятилетие продала в стране около 1,1 млн автомобилей Volkswagen, в том числе около 102 000 электромобилей.

Компания призывает потребителей рассматривать электромобили в качестве следующего транспортного средства, подчеркивая, что переход на электромобили является важным шагом в сокращении выбросов углекислого газа и борьбе с изменением климата.

Примечательно, что Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Норвегии, заняв более 20% рынка с 15 452 единицами, проданными в первой половине этого года.