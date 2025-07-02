Главные проблемы — это отсутствие в России электромобилей, которые поддерживают такую зарядку, низкая эффективность технологии и необходимость создавать вокруг зарядных станций санитарные зоны из-за высокого уровня электромагнитного излучения.

Проводные зарядки, по словам Гурленова, более безопасны и их можно ставить практически в любом месте. А вот беспроводные требуют ограниченного доступа к зоне зарядки, что неудобно, особенно в местах с большим скоплением людей, например, в торговых центрах: покупатели любят заряжать машины там, где им удобно — приехал, подключил и пошёл по своим делам. Если вокруг станции нужна санитарная зона, людям придётся обходить её, что создаст неудобства, — отметил он.