Самая большая "банковская карта": автомобили Mercedes-Benz превратили в платежное средство

Ранее для подтверждения оплаты дополнительных цифровых услуг требовался PIN-код на информационно-развлекательной системе MBUX или использовании, например, смартфона. Теперь же вместо этого сам автомобиль становится платежным средством.

Обновления ПО автомобиля пока доступно в следующих моделях: EQS, EQE, S-Класс, C-Класс и новый GLC. Mercedes-Benz планирует запустить Mercedes pay+ на других европейских рынках в 2023 году.

А пока немецкий автоконцерн превращает автомобиль в банковскую карту, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что новый автомобиль, над которым работает компания, будет работать в основном в режиме автопилота.