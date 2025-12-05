Авто
Самый дорогой проданный на аукционе новый автомобиль стоил 20,63 млн долларов

Gordon Murray S1 LM
Суперкар Gordon Murray S1 LM продали на аукционе за 20,63 миллиона долларов. Это рекордная цена для нового автомобиля, не считая благотворительных лотов. Продажа состоялась на ужине фонда amfAR в Лас-Вегасе во время Гран-при «Формулы-1».
© Gordon Murray Automotive

Покупатель получил не только сам автомобиль, но и возможность принять участие в финальных тест-драйвах и дать свои отзывы по настройке машины. Кроме того, ему достался 500-страничный альбом о создании модели — от первых эскизов до сборки. Всего выпущено лишь пять таких суперкаров, и проданный экземпляр — последний в серии. Дизайн вдохновлён легендарным McLaren F1 GTR, победившим в Ле-Мане в 1995 году.

Под капотом S1 LM установлен 4,3-литровый атмосферный V12 мощностью более 710 л.с., созданный Cosworth. 81% тяги доступно уже на низких оборотах, двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кузов выполнен из сверхлёгких углепластиковых панелей, масса автомобиля составляет всего 957 кг.

Салон выполнен по фирменной схеме Гордона Мюррея — с центральным расположением водительского сиденья. В конструкции использованы облегчённые детали, а ручка переключения передач сделана из кварца с каплей древнего масла внутри.

