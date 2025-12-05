Самый дорогой проданный на аукционе новый автомобиль стоил 20,63 млн долларов

Покупатель получил не только сам автомобиль, но и возможность принять участие в финальных тест-драйвах и дать свои отзывы по настройке машины. Кроме того, ему достался 500-страничный альбом о создании модели — от первых эскизов до сборки. Всего выпущено лишь пять таких суперкаров, и проданный экземпляр — последний в серии. Дизайн вдохновлён легендарным McLaren F1 GTR, победившим в Ле-Мане в 1995 году.

Под капотом S1 LM установлен 4,3-литровый атмосферный V12 мощностью более 710 л.с., созданный Cosworth. 81% тяги доступно уже на низких оборотах, двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кузов выполнен из сверхлёгких углепластиковых панелей, масса автомобиля составляет всего 957 кг.

Салон выполнен по фирменной схеме Гордона Мюррея — с центральным расположением водительского сиденья. В конструкции использованы облегчённые детали, а ручка переключения передач сделана из кварца с каплей древнего масла внутри.