Segway отправила участвовать в ралли «Дакар» полностью электрический мотоцикл

Этот мотоцикл был создан специально для категории «Future Mission 1000», которая позволяет участвовать в соревнованиях транспортным средствам, работающим на альтернативных видах топлива, в том числе электрическим. Хотя X1000 вряд ли будет доступен для обычных покупателей.

X1000 оснащен большой батареей емкостью 14,5 кВт/ч и предлагает три режима езды: экологический, стандартный и спортивный. Приводимый в движение электродвигателем мощностью 50 кВт, он может развивать скорость до 145 км/ч. Несмотря на вес в 240 кг, что тяжелее большинства мотоциклов с бензиновым двигателем, X1000 обеспечивает мощный крутящий момент для преодоления сложных участков.