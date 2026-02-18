Сэкономил 150 тысяч: петербуржец проверил ремонт своей машины через нейросеть

Сервис объединил проверенные станции техобслуживания и обучил нейросеть рассчитывать точную стоимость ремонта. Достаточно описать поломку текстом, загрузить фото или выбрать нужную услугу. ИИ проанализирует модель машины, ее возраст и регион, поставит предварительный «диагноз» и покажет примерную цену. Рядом с расчетом появятся предложения от ближайших проверенных СТО — как официальных дилеров, так и частных мастерских.

Новая система уже помогла реальному человеку. Житель Санкт-Петербурга приехал в гаражный сервис со стуком в двигателе своего Volkswagen Polo. Мастера убеждали его, что нужен сложный и дорогой ремонт головки блока цилиндров стоимостью 150 тысяч рублей. Мужчина едва не согласился, но решил проверить расценки через ИИ. Нейросеть, мол, показала, что реальная цена проблемы — гораздо ниже, да и диагноз “вызывал сомнения”.

Сейчас проект работает в тестовом режиме на сайте и в мобильных приложениях.