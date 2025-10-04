Семья погибшей девушки обвинила Tesla в аварии с Cybertruck

Иск утверждает, что причиной смерти Цукахара стали электрические дверные ручки Cybertruck. Когда питание автомобиля отключилось из-за огня, двери заблокировались, и пассажиры не могли выбраться. Чтобы открыть заднюю дверь изнутри, нужно было тянуть специальный трос под дверным карманом — о таком способе спасатели узнали уже после трагедии. Снаружи двери также оставались заблокированными.

Электрические ручки — фирменная особенность Tesla, которую ценит сам Илон Маск. Однако их конструкция вызывает критику специалистов по безопасности и находится под расследованием Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

По словам родителей, Криста была жива после столкновения, кричала о помощи, но не смогла выбраться и погибла от ожогов и отравления дымом.