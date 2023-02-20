Шпионская камера засняла седан Xiaomi

Одной из наиболее примечательных особенностей автомобиля является его чрезвычайно длинная передняя часть. Она длиннее, чем у большинства обычных электромобилей. Блогеры предполагают, что Xiaomi может рассматривать как чисто электрическую, так и гибридную версии.

Недавно Xiaomi потребовала денег от ответственного за утечку фотографий первого автомобиля компании.