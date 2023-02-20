Шпионская камера засняла седан Xiaomi

14:07, 20 февраля 2023
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Шпионская камера засняла седан XiaomiВ сеть утекло уже слишком много информации об автомобиле Xiaomi
Автомобильный блогер слили фотографии сильно замаскированной инженерно-испытательной версии автомобиля Xiaomi.
Фото: Gizmochina
Сообщается, что прототип оснащён лазерным радаром. По типу кузова это седан. В целом, компоновка машины аналогична модели Ideal L9.
Одной из наиболее примечательных особенностей автомобиля является его чрезвычайно длинная передняя часть. Она длиннее, чем у большинства обычных электромобилей. Блогеры предполагают, что Xiaomi может рассматривать как чисто электрическую, так и гибридную версии.
Недавно Xiaomi потребовала денег от ответственного за утечку фотографий первого автомобиля компании.