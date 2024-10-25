Системы автономного экстренного торможения стали лучше: последние данные

AAA протестировала как старые (2017−2018), так и новые (2024) версии трёх автомобилей — Jeep Cherokee, Nissan Rogue и Subaru Outback — на разных скоростях. Результаты показали, что новые модели значительно превзошли старые: 100% автомобилей 2024 года избежали столкновений, по сравнению с 51% старых моделей.

Однако, хотя AEB улучшилась в предотвращении лобовых столкновений, она всё ещё испытывает трудности с другими типами аварий, такими как боковые столкновения, особенно слева.