Системы автономного экстренного торможения стали лучше: последние данные

Опубликовано 25 октября 2024, 04:301 мин.
Системы автономного экстренного торможения стали лучше: последние данныеДемонстрируют значительный прогресс в предотвращении аварий
Согласно недавнему исследованию AAA, технологии автономного экстренного торможения (AEB) значительно улучшились в предотвращении аварий, особенно в новых моделях автомобилей. Системы AEB, использующие камеры и датчики для обнаружения неизбежных столкновений и автоматического торможения, стали стандартной функцией безопасности в 90% автомобилей, пишут эксперты.
AAA протестировала как старые (2017−2018), так и новые (2024) версии трёх автомобилей — Jeep Cherokee, Nissan Rogue и Subaru Outback — на разных скоростях. Результаты показали, что новые модели значительно превзошли старые: 100% автомобилей 2024 года избежали столкновений, по сравнению с 51% старых моделей.
Однако, хотя AEB улучшилась в предотвращении лобовых столкновений, она всё ещё испытывает трудности с другими типами аварий, такими как боковые столкновения, особенно слева.