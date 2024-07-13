Системы помощи водителю навредили водителям: ученые

В исследовании на симуляторе вождения, в котором приняли участие 17 человек, водителям разрешили убрать руки с руля, но проинструктировали, что в определенный момент они должны взять управление на себя. Результаты показали, что почти все участники продемонстрировали плохие навыки вождения в течение 10 секунд после возобновления управления, вероятно, из-за отвлекающих факторов, таких как использование телефона или разговор с пассажиром. Кроме того, водители демонстрировали пространственную дезориентацию в течение 2−3 секунд после возвращения контроля.

Интересно, что присутствие пассажира оказалось полезным, поскольку он часто брал на себя роль наблюдателя и давал полезные советы. Исследователи предлагают автопроизводителям учитывать роль пассажиров при разработке систем автономного вождения.