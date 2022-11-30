"Ситимобил" будет катать вас на новых "Москвичах": но со следующего года

Часть компания планирует закупить для собственной лизинговой компании "Ситипарк", которая сдает автомобили в аренду таксопаркам. Еще часть - для партнеров-арендодателей. Агрегатор также обсуждает поставку электромобилей, но уже от Evolute.

Другой источник, близкий к автопроизводителю, рассказал о переговорах между "Москвичом" и Yandex Go. Агрегатор подтвердил, что готов рассматривать "Москвич" в качестве источника поставок новых автомобилей для таксопарков, если завод будет готов их предложить.

“Яндекс.Такси” также ведут переговоры с концерном “Москвич” о поставке машин, что подтвердил источник издания, близкий к “Москвичу”. По сообщениям, автозавод ведет переговоры “со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга”.