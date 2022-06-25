Сколько российских водителей отвлекаются на смартфон за рулём

Исследователи проанализировали привычки автомобилистов. Среди необычных выделили такие: убирать тележки со стоянки после посещения торговых центров, чтобы не поцарапать другие авто (50% респондентов); парковаться в одном любимом месте (42%); разговаривать со своей машиной (36%).

Также у 11% опрошенных есть привычка фотографировать красивые цифры километража на приборной панели. 3% респондентов стучат по капоту перед началом поездки, чтобы убедиться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное.

49% признались, что управляют автомобилем одной рукой. 27% курят в машине, 25% ругаются на других водителей или пешеходов, а 23% отвлекаются на гаджеты за рулём.