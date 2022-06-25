Сколько российских водителей отвлекаются на смартфон за рулём

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Сколько российских водителей отвлекаются на смартфон за рулёмПоказал опрос
Сервис СберАвто поделился исследованием, из которого стало ясно, что российские водители довольно часто отвлекаются на смартфоны за рулём.
Исследователи проанализировали привычки автомобилистов. Среди необычных выделили такие: убирать тележки со стоянки после посещения торговых центров, чтобы не поцарапать другие авто (50% респондентов); парковаться в одном любимом месте (42%); разговаривать со своей машиной (36%).
Также у 11% опрошенных есть привычка фотографировать красивые цифры километража на приборной панели. 3% респондентов стучат по капоту перед началом поездки, чтобы убедиться, что под ним не спрятался кот или какое-то другое животное.
49% признались, что управляют автомобилем одной рукой. 27% курят в машине, 25% ругаются на других водителей или пешеходов, а 23% отвлекаются на гаджеты за рулём.