Сложнее, чем айфон: Apple столкнулась с множеством трудностей при разработке своего автомобиля

Разработка автомобиля ведётся в рамках проекта Project Titan. Журналисты сообщают, что даже Крейг Федериги (Craig Federighi), старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple, скептически относится к этому. Утверждается, что из-за всех неудач над поектом насмехаются в других подразделениях Apple.

Что касается проблем в разработке, то компании, например, никак не удаётся справиться с тем, что ПО для беспилотного управления работает только на заранее определённых маршрутах. Оно быстро сталкиваются с проблемами при навигации по неизвестной территории.

Журналисты также рассказали о том, как выглядит текущий дизайн автомобиля Apple. Он якобы «имеет четыре сиденья, которые обращены друг к другу, чтобы пассажиры могли разговаривать. У салона изогнутый потолок, похожий на крышу Volkswagen Beetle.

По слухам, Apple хочет выпустить свой беспилотный автомобиль в 2025 году. Пока неясно, выйдет ли у неё это.