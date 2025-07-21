Основная идея — установить обязательную долю электромобилей в автопарках компаний. Например, уже с 2027 года в новых автопарках могут требовать до 75% электромобилей, а к 2030 году — до 100%. Это коснется даже автомобилей компаний по аренде и лизингу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит предложения по этому вопросу, а в сентябре планируется встреча с представителями автопроизводителей и экологическими организациями.

В то же время немецкая автоиндустрия выступает за более гибкий подход и не хочет отказываться от технологий, позволяющих двигателям внутреннего сгорания работать на экологичных топливах, хотя они дороже обычного бензина.