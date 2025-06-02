Авто
Опубликовано 02 июня 2025, 13:30
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СМИ объяснили, почему BMW выбрала Huawei для создания умных автомобилей в Китае

Объединяют усилия
Немецкий автопроизводитель BMW объявил о сотрудничестве с китайской Huawei для разработки интеллектуального автомобильного ПО в Китае. Это партнёрство направлено на создание передовых функций для автомобилей BMW, чтобы укрепить позиции бренда на крупнейшем автомобильном рынке мира, пишут СМИ.
СМИ объяснили, почему BMW выбрала Huawei для создания умных автомобилей в Китае

© Ferra.ru

Китай лидирует в области «умной» мобильности, где местные компании, такие как Huawei, BYD и Xiaomi, активно развивают технологии для автономных автомобилей. Для BMW это стратегический шаг, чтобы конкурировать с китайскими брендами, такими как NIO и XPeng, которые уже предлагают инновационные решения в области автономного вождения и ИИ. В Китае, в отличие от Европы и США, где BMW сотрудничает с Google и Apple, местные технологии диктуют свои правила.

Сотрудничество сосредоточено на интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в системы автомобилей. Это включает умные голосовые помощники, которые используют обработку естественного языка для взаимодействия с водителем, а также продвинутые системы навигации и развлечений, способные анализировать дорожные условия и предлагать рекомендации в реальном времени. Huawei также обеспечит интеграцию автомобилей BMW с экосистемой облачных сервисов и умного дома через своё ПО HarmonyOS — альтернативу Android и iOS.

Источник:dutchcowboys
Автор:Максим Многословный
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