СМИ объяснили, почему BMW выбрала Huawei для создания умных автомобилей в Китае

Китай лидирует в области «умной» мобильности, где местные компании, такие как Huawei, BYD и Xiaomi, активно развивают технологии для автономных автомобилей. Для BMW это стратегический шаг, чтобы конкурировать с китайскими брендами, такими как NIO и XPeng, которые уже предлагают инновационные решения в области автономного вождения и ИИ. В Китае, в отличие от Европы и США, где BMW сотрудничает с Google и Apple, местные технологии диктуют свои правила.

Сотрудничество сосредоточено на интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в системы автомобилей. Это включает умные голосовые помощники, которые используют обработку естественного языка для взаимодействия с водителем, а также продвинутые системы навигации и развлечений, способные анализировать дорожные условия и предлагать рекомендации в реальном времени. Huawei также обеспечит интеграцию автомобилей BMW с экосистемой облачных сервисов и умного дома через своё ПО HarmonyOS — альтернативу Android и iOS.