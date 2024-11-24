СМИ: сверхдешевые роботакси китайской Baidu «должны до смерти напугать США»

Эта экономичная модель значительно дешевле 150 000 долларов за автомобиль, которые компания Waymo, принадлежащая Alphabet, тратит на свой парк Geely Zeekr. Хотя Waymo добилась прибыльности в Сан-Франциско, высокие капитальные затраты и зависимость от импортных компонентов делают расширение планов компании затратным. Интересно, стоимость проезда на RT6 составляет всего 4 юаня (0,55 доллара), в то время как такси, управляемые человеком, стоят 18 юаней (2,48 доллара) в среднем в Китае.

Apollo Go сообщила, что в третьем квартале 2024 года она совершила 988 000 поездок, что на 20% больше, чем в прошлом году, а в октябре общее количество поездок достигло 8 миллионов.