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Опубликовано 24 ноября 2024, 12:00
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СМИ: сверхдешевые роботакси китайской Baidu «должны до смерти напугать США»

Доступный RT6 бросает вызов американским конкурентам
Компания Apollo Go, принадлежащая Baidu, представила свое шестое поколение роботакси RT6 в нескольких китайских городах, установив, по мнению западных СМИ, новый стандарт доступности и масштабируемости в секторе автономных транспортных средств. Стоимость RT6 составляет менее 30 000 долларов.
СМИ: сверхдешевые роботакси китайской Baidu «должны до смерти напугать США»
© Ferra

Эта экономичная модель значительно дешевле 150 000 долларов за автомобиль, которые компания Waymo, принадлежащая Alphabet, тратит на свой парк Geely Zeekr. Хотя Waymo добилась прибыльности в Сан-Франциско, высокие капитальные затраты и зависимость от импортных компонентов делают расширение планов компании затратным. Интересно, стоимость проезда на RT6 составляет всего 4 юаня (0,55 доллара), в то время как такси, управляемые человеком, стоят 18 юаней (2,48 доллара) в среднем в Китае.

Apollo Go сообщила, что в третьем квартале 2024 года она совершила 988 000 поездок, что на 20% больше, чем в прошлом году, а в октябре общее количество поездок достигло 8 миллионов.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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