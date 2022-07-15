Составлен портрет среднего покупателя электромобиля

«Говоря о покупателях электромобилей, мы в первую очередь имеем в виду так называемых предвестников перемен, любителей всего нового, в том числе технологий. Кроме того, пользователи электромобилей более чувствительны к окружающей среде и качеству воздуха. Они развивают особую экологическую осведомленность. При этом, хотя в целом потребители стремятся вести себя рационально, на решение о покупке электрокара влияет самоидентификация потребителя с экосообществом и забота об окружающей среде», — приводит слова одного из авторов исследования Naked Science.

Учёные также выяснили, какие электрокары кажутся покупателям наиболее привлекательными. Это машины с высоким запасом хода, недолгим временем зарядки, высокой скоростью, низкими выбросами загрязняющих веществ. Важную роль играет низкая цена.