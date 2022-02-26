"Сотка" за 2,3 секунды: представлен новый электрокар Faraday Future FF 91

Это предсерийная модель, которая имеет близкое сходство с электрическим кроссовером Faraday Future, который был анонсирован в 2017 году, но не смог уложиться в сроки производства, которые должны были начаться в 2018 году.

Faraday Future заявляет, что в ближайшие месяцы будет выпущено несколько единиц техники для тестирования, проверки и окончательной сертификации электрокара. Компания надеется, что FF 91 может уйти в производство до конца года, предпочтительно в начале третьего квартала 2022 года.