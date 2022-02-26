"Сотка" за 2,3 секунды: представлен новый электрокар Faraday Future FF 91

"Сотка" за 2,3 секунды: представлен новый электрокар Faraday Future FF 91Производство должно начаться уже в этом году
Это предсерийная модель, которая имеет близкое сходство с электрическим кроссовером Faraday Future, который был анонсирован в 2017 году, но не смог уложиться в сроки производства, которые должны были начаться в 2018 году.
Faraday Future заявляет, что в ближайшие месяцы будет выпущено несколько единиц техники для тестирования, проверки и окончательной сертификации электрокара. Компания надеется, что FF 91 может уйти в производство до конца года, предпочтительно в начале третьего квартала 2022 года.
FF 91 имеет заявленный запас хода 608 км от батареи емкостью 130 кВт/ч. Трехмоторная система полного привода FF 91 имеет задний вектор крутящего момента и суммарную мощность 783 кВт. Поэтому FF 91 может разогнаться от 0 до 96 км/ч за 2,39 секунды.
Интерьер FF 91 будет иметь до 11 дисплеев, общей диагональю около 100 дюймов, сообщается о сверхбыстром интернет-соединении и обширной зоне задних сидений для дополнительного комфорта.