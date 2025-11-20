Создан материал, что сделает автомобильные детали на 20% прочнее и на 18% легче

Графен состоит из тончайших, в один атом толщиной, пластинок. Он отличается высокой прочностью, гибкостью и стойкостью, а также хорошо проводит электричество и тепло. Нелло Дэвид Сансоне из Университета Торонто нашёл способ добавить графеновые нанопластинки в уже широко используемый автомобильный пластик. Он работал над технологией вместе с производителем Axiom Group.

Графен, как объясняют разработчики, склонен слипаться, что делает детали хрупкими. Сансоне удалось обойти это, разработав метод, при котором нанопластинки крепятся только к стекловолокну внутри пластика. Это предотвращает образование комков и укрепляет структуру. При этом доля графена в составе — меньше 1%.

Есть и ограничения: из-за графена пластик можно делать только чёрным. Поэтому Сансоне создал альтернативу — материал Clatek. Он использует нанотрубки на основе глины, обладает похожими свойствами, но имеет белый цвет и может окрашиваться.

Gratek планируют начать использовать в автомобильной промышленности до конца года, а Clatek может выйти на рынок через два года.