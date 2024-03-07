Созданный SpaceX производитель летающих автомобилей получил 3 тысячи заказов

Чтобы встать в очередь на ожидание футуристичного летающего электромобиля Alef Model A, нужно внести предоплату (депозит) в размере $150, а полная стоимость машины — $300 тысяч.

Об этом рассказал гендиректор компании Джим Духовный. По его словам, компания готова к работе, а общая сумма заказов составила $850 млн. Он также отметил, что $300 тысяч — высокая цена и объясняется тем, что компания Alef Aeronautics — всё ещё стартап и пока не имеет серьёзного заработка.

«На сегодняшний день у нас чуть более 2850 предварительных заказов с внесёнными депозитами, что делает этот самолёт самым продаваемым в истории, больше, чем у Boeing, Airbus, Joby Aviation и большинства eVTOL (электрических аппаратов вертикального взлёта и посадки) вместе взятых», — заявил Духовный.