Создатель аккумуляторов для айфонов ушёл в Volkswagen

Интересно, что это уже второй топ-менеджер, который ушёл из Apple в компанию, связанную с автопромом. В сентябре это был Даг Филд, который координировал проект Apple по созданию электромобиля. Мужчина теперь работает в Ford.

Сама Apple тоже активно переманивает к себе специалистов. Недавно она наняла Кристофера Мура, специалиста по беспилотным электромобилям и бывшего инженера Tesla. При этом компания из Купертино официально не анонсировала собственный электрокар. Однако после публикации слухов, что машина Apple может не получить руль акции компании выросли. Многие уже уверены, что производитель айфонов выпустит беспилотник.