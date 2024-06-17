Создатели «Атома» нашли способ быстро внедрить зарядки электромобилей по всей РФ

Облачная платформа выступает в качестве поставщика услуг электронной мобильности (eMSP), предлагая унифицированный доступ и платежные шлюзы в рамках цифровой экосистемы. Она позволяет пользователям отслеживать состояние станций, определять их местоположение и настраивать сеансы зарядки через приборную панель на планшете автомобиля или через приложение AR HUD.

Atom также представляет функцию Plug & Charge для беспрепятственной авторизации сеанса и оплаты с помощью цифровых сертификатов при установке зарядного пистолета. Платформа использует современные стандарты GB/T для оптимизации эффективности и совместимости.

Запланированный на 2025 год запуск платформы нацелен на улучшение инфраструктуры EV с помощью удобных решений, включая сервис Charge Atom. Этот сервис облегчает покупку и установку персональных медленных зарядных устройств, позволяя пользователям сдавать их в аренду для получения дополнительного дохода.