SpaceX купила у Tesla неликвидные пикапы Cybertruck «на десятки миллионов долларов»

Согласно информации отраслевого портала Electrek, SpaceX Илона Маска закупила Cybertruck на «десятки миллионов долларов», и, по оценкам, в настоящее время на стоянках SpaceX в Южном Техасе находится более 1000 единиц.

Маск ожидает, что Tesla будет продавать до 500 000 Cybertruck в год, но фактические продажи оцениваются менее чем в 20 000 единиц в год, что намного меньше запланированных 250 000 на Gigafactory в Техасе. К тому же говорят, что Tesla предоставляет непрозрачные данные о продажах этой модели, что затрудняет проверку заявленных цифр, но данные о регистрации свидетельствуют о низкой производительности.

Изначально Tesla заявляла о более чем 1 млн бронирований на Cybertruck, но с начала производства в 2021 году только около 60 000 из них превратились в заказы. Более высокая цена Cybertruck, меньший радиус действия и меньшее количество функций по сравнению с прототипом привели к его разочаровывающим продажам. Кроме того, для Маска ситуация ухудшилась после его участия в президентской кампании Трампа.

Отмечается, что покупка SpaceX «сотен» Cybertruck — стратегический шаг в поддержку других предприятий Илона Маска, включая xAI, в которые были инвестированы $2 млрд. Это приобретение может повысить эффективность Tesla в четвёртом квартале, поскольку срок действия льгот для электромобилей в США истекает.