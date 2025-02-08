США остановили строительство зарядных станций для электромобилей

Опубликовано 08 февраля 2025, 12:001 мин.
США остановили строительство зарядных станций для электромобилейСША приостанавливают программу по созданию зарядных станций для электромобилей
Министерство транспорта США приказало штатам остановить свои планы по строительству новых станций зарядки электромобилей (EV), финансируемых федеральным правительством. Это останавливает программу NEVI, в рамках которой предполагалось потратить 5 миллиардов долларов на установку зарядных станций по всей стране.
Транспортные департаменты штатов уже разработали планы по строительству этих станций, некоторые даже приступили к их возведению. Однако теперь Министерство транспорта хочет отменить эти планы и начать все заново с новыми рекомендациями, которые пройдут через период публичных комментариев.
Эта пауза может задержать развитие станций зарядки EV на несколько месяцев, предупреждают эксперты.
Приказ вызвал озабоченность ещё и юристов, поскольку он «может нарушить существующие судебные решения и законы». Также неясно, как это повлияет на уже строящиеся зарядные станции, некоторые штаты могут получить компенсацию за существующие проекты.