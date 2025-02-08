США остановили строительство зарядных станций для электромобилей

Транспортные департаменты штатов уже разработали планы по строительству этих станций, некоторые даже приступили к их возведению. Однако теперь Министерство транспорта хочет отменить эти планы и начать все заново с новыми рекомендациями, которые пройдут через период публичных комментариев.

Эта пауза может задержать развитие станций зарядки EV на несколько месяцев, предупреждают эксперты.

Приказ вызвал озабоченность ещё и юристов, поскольку он «может нарушить существующие судебные решения и законы». Также неясно, как это повлияет на уже строящиеся зарядные станции, некоторые штаты могут получить компенсацию за существующие проекты.