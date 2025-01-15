США завершили разработку правил о запрете китайских автомобилей

Правило, которое вступает в силу для автомобилей 2027 модельного года в отношении программного обеспечения и 2030 года в отношении аппаратного обеспечения, может оказать серьезное влияние на автопроизводителей, включая такие крупные компании, как Ford и GM, и более мелких производителей, таких как Polestar. Компания, принадлежащая Geely, предупредила, что это правило может помешать ей продавать автомобили в США, даже те, которые произведены в Южной Каролине.

Запрет также затрагивает такие компании, как Waymo, которая использует автомобили Zeekr для своего сервиса роботакси.