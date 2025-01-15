США завершили разработку правил о запрете китайских автомобилей

Опубликовано 15 января 2025, 23:151 мин.
США завершили разработку правил о запрете китайских автомобилейКоторое затронет таких автопроизводителей, как Ford
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена завершила разработку правила, запрещающего программное и аппаратное обеспечение автомобилей китайского производства, ссылаясь на «соображения национальной безопасности». Правило затрагивает все подключаемые технологии в автомобилях, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Оно также затрагивает камеры, датчики и бортовые компьютеры, опасаясь, что они «могут быть использованы для сбора конфиденциальных данных о гражданах США».
Правило, которое вступает в силу для автомобилей 2027 модельного года в отношении программного обеспечения и 2030 года в отношении аппаратного обеспечения, может оказать серьезное влияние на автопроизводителей, включая такие крупные компании, как Ford и GM, и более мелких производителей, таких как Polestar. Компания, принадлежащая Geely, предупредила, что это правило может помешать ей продавать автомобили в США, даже те, которые произведены в Южной Каролине.
Запрет также затрагивает такие компании, как Waymo, которая использует автомобили Zeekr для своего сервиса роботакси.