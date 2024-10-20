Столетние нефтезаводы ​​Phillips 66 решено закрыть из-за электромобилей

Компания планирует заменить производство бензина возобновляемым дизельным топливом и авиационным топливом с завода в районе залива Сан-Франциско. Закрытие затронет примерно 600 сотрудников и 300 подрядчиков, но Phillips 66 заявила, что намерена «оказать поддержку в процессе».

Эксперты отмечают, что снижение спроса на бензин из-за перехода на электромобили и высокие регуляторные издержки в Калифорнии стали ключевыми факторами для такого решения. Закрытие оставит в штате «лишь» восемь крупных нефтеперерабатывающих заводов.