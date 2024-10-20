Столетние нефтезаводы ​​Phillips 66 решено закрыть из-за электромобилей

Опубликовано 20 октября 2024, 16:221 мин.
Столетние нефтезаводы Phillips 66 решено закрыть из-за электромобилейВ Южной Калифорнии
Компания Phillips 66 объявила о закрытии нефтеперерабатывающих заводов в Уилмингтоне и Карсоне в Южной Калифорнии к концу 2025 года. Эти заводы, производящие около 8% бензина штата, работают более 100 лет. Решение, пишут СМИ, отражает растущий переход к электромобилям, чистым видам топлива и ужесточению экологических норм в стране.
Компания планирует заменить производство бензина возобновляемым дизельным топливом и авиационным топливом с завода в районе залива Сан-Франциско. Закрытие затронет примерно 600 сотрудников и 300 подрядчиков, но Phillips 66 заявила, что намерена «оказать поддержку в процессе».
Эксперты отмечают, что снижение спроса на бензин из-за перехода на электромобили и высокие регуляторные издержки в Калифорнии стали ключевыми факторами для такого решения. Закрытие оставит в штате «лишь» восемь крупных нефтеперерабатывающих заводов.