Студент создал доступный комплект переоборудования в электромобиль

Этот комплект представляет собой доступную альтернативу дорогостоящим услугам по переоборудованию, которые сегодня стоят в среднем 50 тыс австралийских долларов.

Как правило, традиционная переделка электромобилей предполагает демонтаж двигателя внутреннего сгорания, коробки передач и другого сопутствующего оборудования и замену их на электрические компоненты. В отличие от этого, комплект REVR не требует модификации этих компонентов. Вместо этого между задними колесами и дисковыми тормозами автомобиля устанавливается компактный осевой электродвигатель с высокой энергоемкостью, а батарея и контроллер размещаются в багажнике или колодце запасного колеса. Под капотом устанавливаются дополнительные готовые системы, включая усилители тормозов и рулевого управления, а также системы отопления и кондиционирования. Такой подход позволяет предлагать комплект по цене около 5 000 австралийских долларов.

Комплект REVR превращает автомобиль в гибрид, обеспечивая около 100 км пробега на электричестве перед переключением на двигатель внутреннего сгорания.