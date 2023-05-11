Suzuki остается в России, но с «определённой адаптацией»О возобновлении поставок автомобилей пока не сказано
Suzuki, японская автомобильная компания, подтвердила свою приверженность российскому, белорусскому и казахскому рынкам во время недавней дилерской конференции. Главный операционный директор ООО «Сузуки Мотор Рус» Ирина Зеленцова подчеркнула, что Suzuki стремится адаптироваться к текущим условиям рынка.
Хотя конкретные детали не были представлены, основное внимание Suzuki в 2023 году будет сосредоточено на предоставлении отличного обслуживания клиентов, обеспечении их удовлетворенности и совершенствовании сервисных станций.
Остается открытым вопрос, возобновит ли Suzuki импорт автомобилей в Россию, поскольку в последний год компания полагалась на параллельный импорт. В настоящее время в Россию поставляется лишь ограниченное количество запасных частей, необходимых для выполнения гарантийных обязательств.
Решение Suzuki сохранить свое присутствие на этих рынках подчеркивает ее желание не терять клиентскую базу, особенно, когда российский рынок освободился из-за ухода зарубежных автопроизводителей.