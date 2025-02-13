Тарифы Трампа «пробьют брешь» в автомобильной промышленности США: глава Ford

Трамп предложил ввести 25-процентные тарифы на импорт из Канады и Мексики, ключевых торговых партнеров американской автомобильной промышленности. Хотя введение этих тарифов было отложено на месяц, отдельный 25-процентный тариф на импорт стали и алюминия уже вступил в силу.

Фарли предупредил, что если эти тарифы вступят в силу в полном объеме, они могут оказать серьезное «негативное влияние», затруднив конкуренцию американских автопроизводителей. Он отметил, что преимущество получат компании, импортирующие автомобили из Японии, Южной Кореи и Европы.