Тарифы Трампа «пробьют брешь» в автомобильной промышленности США: глава Ford

Опубликовано 13 февраля 2025, 18:451 мин.
Тарифы Трампа «пробьют брешь» в автомобильной промышленности США: глава FordГендиректор Ford предупреждает
Генеральный директор Ford Джим Фарли раскритиковал новые тарифы, введенные президентом США Трампом, предупредив, что они могут нанести серьезный ущерб автомобильной промышленности страны. Выступая на конференции, Фарли заявил, что, хотя Трамп утверждает, что поддерживает американских автопроизводителей, эти тарифы создают «высокие издержки и неопределенность».
© Ford
Трамп предложил ввести 25-процентные тарифы на импорт из Канады и Мексики, ключевых торговых партнеров американской автомобильной промышленности. Хотя введение этих тарифов было отложено на месяц, отдельный 25-процентный тариф на импорт стали и алюминия уже вступил в силу.
Фарли предупредил, что если эти тарифы вступят в силу в полном объеме, они могут оказать серьезное «негативное влияние», затруднив конкуренцию американских автопроизводителей. Он отметил, что преимущество получат компании, импортирующие автомобили из Японии, Южной Кореи и Европы.